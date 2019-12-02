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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بهدف ميسي Messi Barcelona

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:12 ص
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برشلونة اليوم
برشلونة اليوم
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بقمة الدوري الإسباني، بفوز البلوجرانا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب متروبوليتانو معقل أتليتكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف قاتل لبرشلونة، في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وافتتحت مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، أول أمس الجمعة بمواجهة بين سلتا فيجو وبلد الوليد وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهدف.

واستكملت مباريات الجولة أمس السبت بأربع مواجهات حيث فاز ريال مدريد على ألافيس بهدفين مقابل هدف وحيد، وبيتيس على مايوركا بهدفين مقابل هدف وحيد، وسوسيداد على إيبار برباعية مقابل هدف وحيد، وفالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد.

واختتمت مباريات الجولة الخامسة عشر، اليوم الأحد بفوز إشبلية على ليجانيس بهدف دون رد، وأتليتك بلباو على غرناطة بهدفين دون رد، وأوساسونا على إسبانيول برباعية مقابل هدفين، وخيتافي على ليفانتي برباعية نظيفة، وأخيرا فوز برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

ونجح برشلونة في رفع رصيده إلى 31 نقطة والعودة مجددا لصدارة الترتيب متفوقًا على غريمه ريال مدريد بفارق الأهداف.

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتليتكو مدريد بالليجا بالتقرير الآتي:-

1- برشلونة 31 نقطة.
2- ريال مدريد 31 نقطة.
3- إشبيلية 30 نقطة.
4- ريال سوسيداد 26 نقطة.
5- أتليتك بلباو 26 نقطة .
6- أتليتكو مدريد 25 نقطة.
7- خيتافي 24 نقطة.
8- فالنسيا 23 نقطة.
9- أوساسونا 22 نقطة.
10- غرناطة 21 نقطة.
11- ليفانتي 20 نقطة.
12- ريال بيتيس 19 نقطة.
13- فياريال 18 نقطة.
14- ألافيس 18 نقطة.
15- بلد الوليد 18 نقطة.
16- إيبار 15 نقطة.
17- مايوركا 14 نقطة.
18-سلتا فيجو 13 نقاط.
19- إسبانيول 9 نقاط.
20- ليجانيس 6 نقاط.
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