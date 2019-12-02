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الآثار تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت المهندسة يمنى إسماعيل، معاون وزير الآثار للمتحف المصري الكبير، إن هناك حالة من التأهب للاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن المتحف حالة فريدة لمصر على مستوى المتاحف العالمية.

وأضافت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، مساء الأحد، أن افتتاح المتحف سيكون في الربع الأول من عام 2020، لافتة إلى أن هناك حملة ترويجية للمتحف قبل الافتتاح.

وتابعت معاون وزير الآثار للمتحف المصري الكبير: "حفل افتتاح المتحف سيكون خلال أيام متتالية، حيث سيتم تخصيص اليوم الأول للاحتفال الرئاسي بحضور رؤساء وأمراء وملوك دول العالم، بينما اليوم الثاني حتى التاسع من الاحتفال للدخول بالمتحف لكبار الشخصيات بتذاكر مميزة، أما اليوم العاشر من الافتتاحية سيكون للجمهور".

وأضحت أن المتحف سيكون متاحًا للجمهور اعتبارًا من اليوم العاشر للافتتاح؛ لتقديم افتتاح يليق بصورة مصر في الألفية الجديدة وبشكل يليق بالحضارة المصرية القديمة.
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موعد افتتاح المتحف الكبير المتحف الكبير أخبار مصر

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