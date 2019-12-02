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المقاولون العرب تكشف حقيقة شراء والد محمد صلاح نادي عثماثون

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:55 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
هدى عبدالرازق
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نفى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، ما تردد بشأن شراء والد اللاعب محمد صلاح نادي عثماثون، موضحا أن النادي ملك شركة المقاولون العرب، وهو أصل من أصول الشركة، ولا يمكن بيعه كون أن الشركة حكومية.

وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك أشخاص عرضوا أن يقدموا رعاية لفرق كرة القدم، بما يشبه نظام الوكيل، والشركة تبحث الأمر.

وأضاف أن هناك مجلس إدارة للنادي يدرس الأمر، معلقا: "أما مسألة بيع النادي ده من رابع المستحيلات.. أنا سمعت أن والد محمد صلاح متقدم ومعه مجموعة لتقديم رعاية لفرق النادي، وتسويق اللاعبين".
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