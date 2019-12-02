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محمد عبدالرحمن يودع مسرح مصر بكلمات مؤثرة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:11 ص
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محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
لمياء علي
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ودع الفنان محمد عبد الرحمن، جمهور مسرح مصر في عرضه الأخير مساء أمس، وذلك من خلال مشاركتهم بصورة من هذا العرض، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "عبدالرحمن" بكلمات مؤثرة قائلًا: "الحمد لله إمبارح كان آخر عرض من مشروع كبير استمر ٧سنين من الشغل والتعب والضحك وتفاصيل كتير تانيه كنا بنعيشها بحب بس خلاص لكل شيء نهاية بس بتبقي بداية جديده.. وإن شاء الله هنكمل المشوار مع بعض يا أحلي جمهور.

وأضاف: بجد بشكر أستاذ أشرف عبدالباقي على الفرصة اللي ادهالنا وصبره علينا وتشجيعه لينا من كل قلبي وبشكر كل الناس اللي ساهمت في المشروع العظيم ده ويارب تبقى بداية جديدة حلوة وفيها برضه مشاريع عظيمة تعجبكم شكراً ليكوا يا أعظم جمهور.

من جانب آخر، يشارك محمد عبد الرحمن في فيلم لص بغداد مع الفنان محمد إمام، وهو من بطولة: بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج "سينرجي فيلمز"، ومن المقرر عرضه فى شهر يناير المقبل.
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