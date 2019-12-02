أستاذ مناعة: مرض الإيدز أصبح قابلا للسيطرة مثل الضغط والسكر (فيديو)

أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، أن الوضع اختلف تمامًا حول مسألة مرض الإيدز؛ بعدما أصبح هناك علاجات للمرض.



وأضاف "عبد الهادي"،، خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن مرض الإيدز أصبح مرض قابل للسيطرة مثل مرض السكر ومرض الضغط، متابعًا: "أصبح مرض مثل أي مرض يحتاج إلى أخذ حباية يوميًا ليجعل الفيروس ينتهي من الدم".



وأوضح أستاذ المناعة، أن علاج فيروس سي المكتشف حتى الآن يؤخذ مدى الحياة، لافتًا إلى أن الأمور اختلفت تمامًا، وأصبح هناك الكثير من الأدوية التي تستطيع إخفاء الفيروس من الدم، وذلك يجعله غير معدي لغيره من الأفراد.

