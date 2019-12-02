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عمادالدين أديب يكشف تفاصيل طلب قطر الصلح مع السعودية (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
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الإعلامي عماد الدين أديب
الإعلامي عماد الدين أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الخلاف بين الدول المقاطعة لقطر والدوحة، ليس خلاف مع قطر كدولة أو كيان أو شعب، وإنما مع صانع القرار القطري، موضحا أن قطر ترتبط بعلاقات خاصة مع تركيا وإسرائيل وإيران، وتقترب من مشروعاتهم أكثر من اقترابها من المشروع العربي.

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن من يحكم في قطر لديه عقدة الدولة ذات التعداد السكاني القليل، حيث اختارت قطر أن تراهن على الإسلام السياسي، ورأت أن جماعة الإخوان ستكون ضد الحكومات القائمة على الملكيات أو ضد الحكومات القائمة على حكم عسكري، منوها بأن قطر لديها مشكلة مع الدول ذات التعداد السكاني الكبير، والدول المركزية في المنطقة.

وعن المصالحة القطرية، تساءل هل تستطع قطر أن تصدر بيان تتعهد فيه بقطع علاقتها بجماعة الإخوان وفروعها وتعلنها جماعة إرهابية، مضيفا: "من حق قطر أن تختار إي طرف ستتضامن معه"، كاشفا أنه عندما جاء وزير خارجية قطر منذ أسبوعين في زيارة إلى الرياض تمت بوساطة عمانية وبمطلب أمريكي.

ورأى أن قطر لا ترغب صادقة في مصالحة، ولكنها تتماهى مع المطلب الأميركي، معقبا: "قطر لم تجيب هل تريد مصالحة السعودية وحدها أم كل الدول العربية مجتمعة، معتبرا أن هناك شبة استحالة أن تستطيع قطر أن تنفذ المصالحة، ولكن قد يكون هناك تهدئة.
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الكلمات المفتاحية

مقاطعة قطر قطر التصالح مع قطر الإعلامي عماد الدين أديب

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