وفد الأزهر والكنيسة والأوقاف يهنئون محافظ البحر الأحمر الجديد (صور)

استقبل اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء الأحد، بديوان عام المحافظة، نيافة الحبر الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر وتوابعها، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ رفعت ثابث المستشار الديني للمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة تولي منصبه محافظا للبحر الأحمر خلفا للواء عبد الله.



ووجه محافظ البحر الأحمر الشكر وعظيم الامتنان على هذه اللفتة، مشيرا إلى أن شعب مصر نسيج واحد تجمعه المحبة والإخاء، والمصير والتطلعات الواحدة، وإننا جميعا نقف في خندق واحد من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية.



وعلى جانب آخر أعرب أسقف البحر الأحمر، عن سعادته بتولي المحافظ مهام عمله الجديدة، متمنيا له أن يوفق في المسؤولية الملقاة على عاتقه.



فيما أكد وكيل الأوقاف، أن هناك ترابط واضح وجلي بين أطياف أبناء البحر الأحمر، مما يشكل أداة مساعدة في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للمحافظة.



وأوضح المستشار الديني للمحافظة، أن المسؤولية لن تكن بالسهلة، ولكن هناك ثقة كاملة من شعب البحر الأحمر في المحافظ لتحقيق الأفضل.



حضر اللقاء القمص بنيامين وكيل مطرانية البحر الأحمر والقمص يؤانس والقمص عزمي بشارة والقمص مينا عزيز، والشيخ أحمد زرد مدير الوعظ.