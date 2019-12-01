برشلونة يجتاز عقبة أتلتيكو مدريد بهدف ميسي القاتل Barcelona

انتهت أحداث مباراة برشلونة ضد نظيره أتليتكو مدريد والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2019 -2020.





نتيجة مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد

تغلب فريق برشلونة على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في مباراة قوية جمعتهما علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 86 من زمن المباراة.





أبرز أحداث مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد:

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب فريق أتليتكو مدريد والذي حاول مباغتة دفاع برشلونة وتسجيل هدف مبكر عن طريق تسديدة قوية للاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الثالثة من بداية اللقاء ولكنها مرت بجوار القائم، بعدها بدأت محاولات سريعة من لاعبي الفريقين للسيطرة على مجريات اللعب.





شهدت الدقيقة السابعة هجمة خطيرة للأتليتي بعد كرة عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة اصطدمت بـ"فيربو" وكادت تسكن الشباك ولكنها ارتدت من القائم ليبعدها الدفاع الكتالوني.





ظل التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء وسادت حالة من الهدوء على أداء الفريقين، حتي الدقيقة 20 حيث سنحت فرصة هدف مؤكد لأتليتكو بعد عرضية داخل منطقة جزاء البرسا استقبلها ماريو هيرموسو بتسديدة قوية تصدي لها تير شتيجن ببراعة.





نجح لاعبو برشلونة في الاستحواذ على مجريات اللعب وكان الطرف الأكثر استحواذًا على الكرة، واستمر لاعبي الفريقين في تبادل الهجمات وسط تألق شديد للحارسين وخاصة تير شتيجن والذي دافع عن مرماه ببراعة شديدة حتي انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وفي الشوط الثاني جاءت البداية هادئة نسبيًا من لاعبي الفريقين خشية استقبال هدف يربك الحسابات.





حاول فريق أتليتكو مدريد الوصول لمرمي برشلونة عبر التسديدات القوية، حيث سدد أنخيل دي كوريا تسديدة قوية من علي حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 55 ولكنها اصطدمت بمدافع البرسا وتحولت لركلة ركنية.





شهدت الدقيقة 63 هجمة خطيرة لبرشلونة بعد وصول الكرة للاعب لويس سواريز على حدود منطقة الجزاء سددها بقوة ولكن تصدي لها الحارس أوبلاك.





حاول ارنستو فالفيردي، ودييجو سيميوني الدفع ببعض العناصر الجديدة في محاولة لتنشيط الخطوط بحثًا عن خطف المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث دفع مدرب الأتليتي بكل من، توماس ليمار وفيتولو، بينما أشرك مدرب البرسا اللاعب فيدال لزيادة الفعالية الهجومية للفريق.





وشهدت المباراة إصابة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في الدقيقة 82 ولم يستطيع استكمال المباراة حيث خرج ودخل صامويل أومتيتي بدلا منه.





استمر التعادل مسيطرًا على مجريات اللقاء في الدقائق الأخيرة، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف هدف الفوز للبرسا في الدقيقة 86 من تسديدة قوية من علي حدود منطقة جزاء الأتليتي، ليقود فريقه لتحقيق فوزًا ثمينًا وحصد 3 نقاط غالية في مشوار الليجا.





ترتيب الفريقين بعد التعادل السلبي:

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلي 31 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب نفس الرصيد، بينما يحتل إشبيلة المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وتوقف رصيد أتليتكو مدريد عند 25 نقطة بالمركز السادس.