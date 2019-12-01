توافد عائلات ضحايا حادثة "عين السنوسي" على المستشفى للتعرف على جثث أبنائهم

يقوم حاليا أهالي عائلات ضحايا "فاجعة عمدون"، بالتعرّف على أبنائهم من الضحايا، حيث بدأت العديد من عائلات ضحايا حادث إنقلاب حافلة بعين السنوسي من معتمدية عمدون من ولاية باجة، في التوافد على مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، للتعرف على الجثث وسط حالة من التأثر الكبير.

وسينطلق ابتداء من الليلة، تسليم جثامين ضحايا حادث إنقلاب حافلة بعين السنوسي التابعة لمعتمدية عمدون من ولاية باجة، إلى ذويهم بعد الإنتهاء من التعرف على هوياتهم.





وبحسب ما أفادت به بعض المصادر، فإنّه سيتمّ تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم بالتنسيق بين وزارة الصحة والولايات المعنية، حيث ستُسلّم جثامين الضحايا إلى أهاليهم دون تشريح، في حين سيقع تشريح جثة السائق لدواعي التحقيق.





ويذكر بأن حصيلة ضحايا حادث إنقلاب حافلة في عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة، إرتفعت إلى 26 قتيلا، حسب ما أفاد به الناطق بإسم وزارة الصحة شكري النفطي.