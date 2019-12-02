مشوار الأبطال.. كيف تفوق بيراميدز والمصري خارج الديار؟

تصدر فريقا بيراميدز والمصرى البورسعيدي مجموعتهما بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية في أولى لقاءاتهما خارج الديار مع فريقي رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني، حيث فاز الأول بثلاثية والآخر بثنائية، مساء اليوم الأحد.





واقتنص بيراميدز، أول ثلاث نقاط له ليتصدر ترتيب مجموعته في البطولة الكونفدرالية





ولا تزال مغامرة بيراميدز مستمرة في أولى مشاركاته بالكونفدرالية، بعدما نجح في تحقيق الانتصار الرابع تواليًا خارج أرضه، عقب تجاوز كل من إيتول دو كونجو، شباب بلوزداد، يانج أفريكانز، وأخيرًا رينجرز.





افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الـ28 عن طريق إبراهيم أولاويين، بعدما قام لاعب إينوجو رينجرز بتمريرة ثنائية مع زميله داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة أرضية في الزاوية اليمنى لحارس أحمد الشناوي، وأجرى ديسابر تغييرا اضطراريًا في الدقيقة الـ35، بإقحام إسلام عيسى بدلا من محمد فتحي الذي تعرض لإصابة.





وقبل نهاية الشوط الأول، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع إينوجو رينجرز توبي أولوسيسي، ليضطر الفريق النيجيري لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين.





وفي الدقيقة الـ55، نجح محمد فاروق في تسجيل هدف التعادل لبيراميدز من ضربة جزاء تسبب فيها مدافع إينوجو رينجرز بلمسة يد داخل منطقة الجزاء، ونجح بيراميدز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ83 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب البديل عمر العيوني، بعدما استغل المهاجم التونسي تمريرة البديل الآخر إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء ليطلق كرة صاروخية في شباك إينوجو رينجرز.





وفي الدقيقة الـ86، عزز بيراميدز تقدمه من ضربة جزاء جديدة تسبب فيها إريك تراوري، ونجح إسلام عيسى في تجرمتها إلى هدف ثالث بتسديدة في الزاوية اليمنى لمرمى إينوجو رينجرز.





وكان الفرنسي سباستيان ديسابر أعلن تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، محمد فاروق، إريك تراوري، جون أنتوى.





وحصل المصري على أول 3 نقاط في المجموعات ليحتل المركز الثاني بعد بيراميدز بفارق الأهداف المسجلة، ويبقى نواذيبو بدون نقاط بانتظار المواجهات المقبلة.









استطاع المصري أن يتقدم في الدقيقة 21 من عمر المباراة من خلال أوستن أموتو الذي استقبل عرضية قادمة من الجانب الأيمن برأسية من الوضع طائرًا، وتعادل بوبكر باجيلي في الدقيقة 46 من عمر المباراة بعدما استقبل تمريرة بينية رائعة من عمق الملعب سددها أرضية متقنة أثناء محاولة خروج أحمد مسعود حارس المصري للتعامل معها.









وحدثت مشادة بين عناصر الفريقين في الدقيقة 52 بعدما تدخل مدافع نواذيبو على أوستن أموتو مهاجم المصري بشكل عنيف، وانتهى الأمر ببطاقة صفراء للاعب المصري بسبب الاعتراض على الحكم، وتقدم نواديبو في الدقيقة 55 بتسجيل الهدف الثاني، من خلال اللاعب ذاته وهو بوبكر باجيلي الذي منح الأفضلية لصالح أصحاب الأرض خلال 10 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، بعد استلام رائعة تخلص فيه من مدافع المصري وسددها في سقف المرمى.





أشعل أوستن أموتو اللقاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 بعدما استلم الكرة في منتصف الملعب ومر بمهارة رائعة من دفاع نواذيبو ليواجه المرمى ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى، وحسم كريم العراقي الفوز المثير للمصري في الدقيقة 90+1 بعد هجمة مركبة أتت سددها عناصر المصري أكثر من مرة على مرمى نواذيبو ثم عادت إلى اللاعب القادم من الخلف ليسددها في الشباك من مسافة قصيرة.







