فاجعة عمدون: الليلة.. تسليم جثامين الضحايا دون تشريح ما عدا جثة السائق

سينطلق ابتداء من الليلة، تسليم جثامين ضحايا حادث إنقلاب حافلة بعين السنوسي التابعة لمعتمدية عمدون من ولاية باجة، إلى ذويهم بعد الإنتهاء من التعرف على هوياتهم.





وبحسب ما أفادت به بعض المصادر، فإنّه سيتمّ تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم بالتنسيق بين وزارة الصحة والولايات المعنية، حيث ستُسلّم جثامين الضحايا إلى أهاليهم دون تشريح، في حين سيقع تشريح جثة السائق لدواعي التحقيق.



