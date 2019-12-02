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أستاذ مناعة يكشف عدد مرضى الإيدز في مصر (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:20 ص
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إيدز
إيدز
داليا الحسين
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كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، عن عدد مرضى الإيدز في مصر، موضحا أنه وصل إلى 22 ألف مريض من بينهم 6300 من الإناث، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن 31% فقط من المرضى يتلقون العلاج.

وأضاف أن العلاقات الجنسية غير الأمنة وخارج إطار علاقة الزواج تمثل 99.9% من الإصابة بفيروس الإيدز، يليها المشاركة بالحقن من خلال المخدرات، لافتًا يليها العلاقات المثلية تمثل أكثر من 11% في نسبة حالات الإصابة الجديدة في مصر، وهذا أمر يدق ناقوس الخطر.

وأوضح أستاذ المناعة والفيروسات: "الأشخاص المثليين ينقلون العدوى إلى زوجاتهم دون علمهم بإصابتهم بفيروس الإيدز".
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