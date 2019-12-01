"الخيال الجدع".. السقا يشارك جمهوره بصورة جديدة

نشر الفنان أحمد السقا، بوستر جديد له مع الخيل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"احببت التعديل كثيرًا كان على ان انشرها".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور السقا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حبيبي يا سقا" وأضاف آخر "منور يا باشا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الخيال الجدع بزياده".



ويذكر أن آخر أعمال أحمد السقا، مسلسل "ولد الغلابة"، الذي شارك به خلال رمضان الماضي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، حيث كانت تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما والتشويق والأثاره حول مشاكل الصعيد، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة مي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، ومحمد ممدوح، وإدوارد، ومجدي بدر، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد سامي.