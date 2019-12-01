إرتفاع ضحايا فاجعة عمدون إلى 26 قتيلا

وقد تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيّ د على اثر الحادث الأليم الذي جد اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، بعين السنوسي منطقة عمدون من ولاية باجة، تنقل على عين المكان لمعاينة ما حدث.





ثم زار رئيس الجمهورية المستشفى الجهوي بباجة للاطمئنان على صحة المصابين و استمع إلى معطيات قدمها الإطار الطبي حول الإسعافات المقدمة و الإجراأت التي تم اتخذها.





وتحول رئيس الدولة اثر ذلك إلى كل من مستشفى الحروق البليغة ببن عروس و مستشفى شارل نيكول بالعاصمة اللذين استقبلا عددا من المصابين و من الضحايا. و تحدث إلى الإطار الطبي و شبه الطبي كما التقي عائلات ضحايا الحادث مقدما لهمك تعازيه الحارة في وفاة أبنائهم و متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.