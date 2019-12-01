لتحسين الخدمة الطبية.. وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالمديرية (صور)



حيث تم مناقشة ومراجعة القوي البشرية من الطاقم الطبي بالوحدات والمستشفيات، وتم مناقشة تطوير خدمات الرعاية الأولية بالوحدات الصحية، كما تم مناقشة جاهزية الوحدات الصحية لتقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية.



ومن جانبه شدد علي المتابعة المستمرة للوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، والمتابعة بها مثل الفحص المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، وأعمال المبادرة الرئاسية لدعم المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وتكثيف الندوات التوعوية بها.



وكلف وكيل وزارة الصحة، مدير إدارة المستشفيات علي تكثيف المرور على المستشفيات ومتابعة الخدمات المقدمة وتواجد الطاقم الطبي وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.



وتم تكليف الإدارة الهندسية بمتابعة صيانة الأجهزة الطبية والغير طبية والتنسيق مع مدير إدارة المستشفيات لمتابعة وصيانة وحدات الكلى الصناعى.



كما كلف "مرعي" إدارة المتوطنة بتكثيف أعمال مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض للحد من إنتشار الذباب ورش اى تجمعات مائية وصناديق الهيبكا بشكل يومي بجميع مدن المحافظة، وتكليف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بعمل دراسة لجميع المخاطر المهنية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة وعمل خطة تدريبيه والعرض خلال أسبوع.



وتم تكليف مدير إدارة الجودة ومدير إدارة مكافحة العدوى بتكثيف الرقابة والمتابعة على جميع الوحدات والمستشفيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان جودتها وتحسين الأداء الطبى المقدم للمرضى والعمل على إرضائهم.

عقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إجتماع مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، لبحث سبل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.