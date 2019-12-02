Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد فعل المواطنين بعد خفض التموين لأسعار السلع (فيديو)

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا، يرصد فرحة المواطنين بعد انخفاض أسعار السلع التموينية.

وقالت إحدى المواطنات: "أنا نزلت أجيب تمويني لقيت الأسعار نزلت بالفعل، الزيت انخفض 2 جنيه، والسكر انخفض والمكرونة، وكل حاجة انخفضت".

وأضاف أحد المواطنين: "كل السلع انخفضت ده غير اللحمة، ودي حاجة كويسة جدًا"، وأشاد الآخر بالقرار، قائلًا: "قرار صائب وقرار ممتاز جدًا، وسيشعر به المواطن البسيط ويلمسه"، مؤكدًا أن الدولة تشعر بالمواطن البسيط، معلقًا: "منتظرين منح من الدولة أكثر وتخفيضات زيادة".

وأكد الآخر، أن قرار خفض الأسعار جبد جدًا، ويحمل المعاناة من كاهل الشعب، وتابع "الآخر": "الدولة تعمل على تخفيض أسعار السلع الضرورية، وهذا يؤكد أن المواطن البسيط له قيمة ووجود عند الدولة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين توك شو تخفيض أسعار اخبار مصر

أخبار تهمك

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 9 ساعات

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ حوالي 4 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الشبيني": خفض أسعار البنزين أحد إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي

الغرف التجارية تطالب التجار بتقليل هوامش ربحهم بعد خفض اسعار البنزين

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع التموينية أول ديسمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

10:19 م

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status