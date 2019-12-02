رد فعل المواطنين بعد خفض التموين لأسعار السلع (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا، يرصد فرحة المواطنين بعد انخفاض أسعار السلع التموينية.



وقالت إحدى المواطنات: "أنا نزلت أجيب تمويني لقيت الأسعار نزلت بالفعل، الزيت انخفض 2 جنيه، والسكر انخفض والمكرونة، وكل حاجة انخفضت".



وأضاف أحد المواطنين: "كل السلع انخفضت ده غير اللحمة، ودي حاجة كويسة جدًا"، وأشاد الآخر بالقرار، قائلًا: "قرار صائب وقرار ممتاز جدًا، وسيشعر به المواطن البسيط ويلمسه"، مؤكدًا أن الدولة تشعر بالمواطن البسيط، معلقًا: "منتظرين منح من الدولة أكثر وتخفيضات زيادة".



وأكد الآخر، أن قرار خفض الأسعار جبد جدًا، ويحمل المعاناة من كاهل الشعب، وتابع "الآخر": "الدولة تعمل على تخفيض أسعار السلع الضرورية، وهذا يؤكد أن المواطن البسيط له قيمة ووجود عند الدولة".

