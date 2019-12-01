مايا دياب تشعل كواليس "لوكاندة الأوباش" بالغناء لحسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد، مقطع فيديو جديد له برفقة الفنانة دياب، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حسن خلال الفيديو مايا دياب تغني له أغنية "ياحسن" وكان مرتدي "تيشرت باللون الاسود" كما كانت مايا مرتدية "تيشرت باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل باللون الاصفر واعتمدت في إطلالتها على مكياج جرئ".



ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"يا حسن يا غالي علينا" وأضاف آخر "إيمي فين تيجي تشوفك".



ويذكر أن حسن الرداد، يتسعد لعرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "لوكاندة الأوباش"، خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، ويشارك في المسرحية عدد كبير من الفنانين من ضمنهم هالة فخري، ومايا دياب، وسعد الصغير، والمسرحية من إخراج أشرف زكي.