خبير في الشؤون التركية عن اتفاق السراج وأردوغان: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية، إن فكرة تقسيم الحدود ما بين ليبيا وتركيا، طرحت من قبل الجنرالات الاتراك في كتاب صدر مؤخرًا، والهدف إقامة حدود بحرية بين البلدين وأن تضمن انقرة موطأ قدم في المتوسط، للاستفادة من مصادر الطاقة التي اكتشفت مؤخرًا.



وتابع الخبير في الشأن التركي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أنه لا توجد أي حدود بحرية بين تركيا وليبيا، وفكرة تقسيم الحدود بين البلدين غير قانونية، معقبًا: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".



وأشار إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة ليس له أي فاعلية قانونية، خلاف أن رئيس حكومة الوفاق الوطنية لا يحق له توقيع اتفاقية دولية دون موافقة المجلس الرئاسي والرجوع للبرلمان، وهذا الأمر لم يحدث.

