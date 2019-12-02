Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير في الشؤون التركية عن اتفاق السراج وأردوغان: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:17 ص
Advertisements
اردوغان
اردوغان
كساب أحمد
Advertisements
قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية، إن فكرة تقسيم الحدود ما بين ليبيا وتركيا، طرحت من قبل الجنرالات الاتراك في كتاب صدر مؤخرًا، والهدف إقامة حدود بحرية بين البلدين وأن تضمن انقرة موطأ قدم في المتوسط، للاستفادة من مصادر الطاقة التي اكتشفت مؤخرًا.

وتابع الخبير في الشأن التركي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أنه لا توجد أي حدود بحرية بين تركيا وليبيا، وفكرة تقسيم الحدود بين البلدين غير قانونية، معقبًا: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر".

وأشار إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة ليس له أي فاعلية قانونية، خلاف أن رئيس حكومة الوفاق الوطنية لا يحق له توقيع اتفاقية دولية دون موافقة المجلس الرئاسي والرجوع للبرلمان، وهذا الأمر لم يحدث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا اتفاق السراج وأردوغان

أخبار تهمك

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 11 ساعة

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ حوالي 7 ساعات

أهداف مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. هدف ميسي «لا يصدق» barcelona vs atletico madrid

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 15 ساعة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هروب حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ يوم

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم.. barcelona

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.. هدف ميسي «الخرافي» يقود البرسا لصدارة الدوري الإسباني Messi

منذ حوالي 7 ساعات

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد فعل الراقصة جوهرة على تسريب فيديو اباحي لها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عبر البوابة الليبية.. تركيا تستميت من أجل غاز شرق المتوسط

أستاذ بجامعة القدس: تركيا تسعى لنقل 2 مليون لاجئ عربي إلى شمال سوريا (فيديو)

روسيا تنشر طائرات هليكوبتر عسكرية لتأمين الحدود السورية التركية

إدانة ثلاثية لاتفاق تركيا والسراج! (فيديو)

أحمد موسى: اتفاق السراج وأردوغان إعلان حرب على دول شرق المتوسط (فيديو)

بعد اتفاق السراج وأردوغان.. أحمد موسى: "هنحمي ثرواتنا ومحدش هيقدر يمنعنا" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الاسباني

هدف ميسي اليوم في شباك أتلتيكو مدريد Messi Goal

09:14 م

مفاجأة سارة من شعبة الذهب لكل المقبلين على الزواج (فيديو)

12:17 ص

ميسي يعلق على غيابه عن الكلاسيكو

04:08 ص

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status