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عبدالعظيم حسين: نسبة التهرب الضريبي في مصر لا تقل عن 40 %

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:35 م
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عبدالعظيم حسين
عبدالعظيم حسين
هدى عبدالرازق
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قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن ميكنة الإجراءات الضريبية سيساهم في توفير الوقت على المواطن والموظف معًا، فضلا عن توفيره جهد وعمالة، كما أن ميكنة الاجراءات ستضمن الدقة وشفافية الإجراءات.

وأشار "حسين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن ميكنة الإجراءات ستساهم في جعل هنااك ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن الميكنة ستساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن نسبة التهريب الضريبي في مصر لا يستهان بها حيث لا تقل عن 40%، منوهًا بأن ضم الاقتصاد غير الرسمي للدولة سيعود بالنفع على وضع الاقتصاد، وحصيلة الإيرادات الضريبية.
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