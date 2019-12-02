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أسعار الذهب اليوم الإثنين 2/12/2019.. والمعدن الأصفر يلتقط أنفاسه بعد خسائره الأسبوعية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
منيت أسعار الذهب بخسائر أسبوعية قدرت بـ 5 جنيهات في الجرام، بالرغم من استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 569.58 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته664.51 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 754.87 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,316 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
هدأت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  569.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر664.51 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر759.42  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,316 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

747 إلى 750

عيار 22 

685 إلى 687

عيار 21

654 إلى 656

عيار 18

561 إلى 562

عيار 14

436 إلى 437

عيار 12

374 إلى 375

الاونصة

23.245 إلى 23.316

الجنيه الذهب

5,245 إلى 5,316

الكيلو

747.429 إلى 749.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 759.42جنيه      

 47.11 $

سعر الذهب عيار 22

 696.15جنيه

 43.18 $

اسعار الذهب عيار 21

664.51جنيه       

41.22 $

اسعار الذهب عيار 18

 569.58جنيه

35.33 $

سعر الذهب عيار 14

443.00جنيه

27.48 $

سعر الذهب عيار 12

379.71جنيه

23.55 $

سعر الذهب عيار 9

284.79جنيه

17.66 $

اسعار أوقية الذهب

23,618 جنيه

1,465 $

اسعار جنيه الذهب

5,316 جنيه

329.75 $

اسعار كيلو الذهب

759,425 جنيه

46,106 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

1 ديسمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

30 نوفمبر

759.42

664.51

569.58

443.00

379.71

29 نوفمبر

795.34

664.44

569.51

442.95

379.71

28 نوفمبر

754.87

660.52

566.16

440.34

377.43

27 نوفمبر

754.68

660.36

566.36

440.23

377.34

26 نوفمبر

758.09

663.34

568.58

442.22

379.04

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

23 نوفمبر

757.28

662.63

567.97

441.75

378.64

22 نوفمبر

758.18

663.42

568.64

442.27

379.09

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