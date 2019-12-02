أسعار الذهب اليوم الإثنين 2/12/2019.. والمعدن الأصفر يلتقط أنفاسه بعد خسائره الأسبوعية
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
747 إلى 750
|
عيار 22
|
685 إلى 687
|
عيار 21
|
654 إلى 656
|
عيار 18
|
561 إلى 562
|
عيار 14
|
436 إلى 437
|
عيار 12
|
374 إلى 375
|
الاونصة
|
23.245 إلى 23.316
|
الجنيه الذهب
|
5,245 إلى 5,316
|
الكيلو
|
747.429 إلى 749.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
759.42جنيه
|
47.11 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
696.15جنيه
|
43.18 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
664.51جنيه
|
41.22 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
569.58جنيه
|
35.33 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
443.00جنيه
|
27.48 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
379.71جنيه
|
23.55 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
284.79جنيه
|
17.66 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,618 جنيه
|
1,465 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,316 جنيه
|
329.75 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
759,425 جنيه
|
46,106 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
1 ديسمبر
|
759.42
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
30 نوفمبر
|
759.42
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
29 نوفمبر
|
795.34
|
664.44
|
569.51
|
442.95
|
379.71
|
28 نوفمبر
|
754.87
|
660.52
|
566.16
|
440.34
|
377.43
|
27 نوفمبر
|
754.68
|
660.36
|
566.36
|
440.23
|
377.34
|
26 نوفمبر
|
758.09
|
663.34
|
568.58
|
442.22
|
379.04
|
25 نوفمبر
|
755.57
|
661.14
|
566.69
|
440.75
|
377.79
|
24 نوفمبر
|
757.20
|
662.56
|
567.91
|
441.70
|
378.60
|
23 نوفمبر
|
757.28
|
662.63
|
567.97
|
441.75
|
378.64
|
22 نوفمبر
|
758.18
|
663.42
|
568.64
|
442.27
|
379.09