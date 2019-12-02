أسعار الذهب اليوم الإثنين 2/12/2019.. والمعدن الأصفر يلتقط أنفاسه بعد خسائره الأسبوعية

أسعار الذهب اليوم

منيت أسعار الذهب بخسائر أسبوعية قدرت بـ 5 جنيهات في الجرام، بالرغم من استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 569.58 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 664.51 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 754.87 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,316 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

هدأت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 569.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 664.51 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 759.42 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,316 جنيه.









أسعار الذهب الأن



