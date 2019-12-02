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استشاري صحة نفسية تفجر مفاجآت حول واقعة انتحار طالب "هندسة حلوان" من أعلى البرج

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:41 ص
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انتحار طالب حلوان من أعلى برج القاهرة
انتحار طالب حلوان من أعلى برج القاهرة
هدى زيدان
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أكدت الدكتورة إيمان دويدار، استشاري الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، على أن تزايد حالات انتحار الشباب يعد مؤشرًا على ما يعانيه الشباب من ضغوطٍ وإحباطات قد يكون أغلبها اجتماعيًا وعاطفيًّا.

وأوضحت دويدار في تصريح لـ"الفجر"، أن فيديو إلقاء شاب لنفسه من أعلى برج القاهرة يحتوي على عدة رسائل مهمة يحب أن نقف أمامها طويلًا، من بينها لامبالاة المحيطين به، حيث تركه كافة رواد البرج حتى تسلق السور الحديدي وألقى بنفسه من قمة البرج، وحتى محاولة صديقه لإنقاذه جاءت متخاذلة وبطيئة، وكان من الممكن أن يمنعه بالقوة لو عاونه عدد من الشباب في هذا الأمر.

وأكدت دويدار على أن حوادث الانتحار لم تعد تلقي اهتمامًا من قبل المواطنين إلا أن يقوموا بتصوير الضحية على هواتفهم المحمولة.

وشددت استشاري الصحة النفسية للأطفال والمراهقين على أن الفيديو تضمن لقطة هامة للغاية وهي تعثر ملابس طالب الهندسة في البروز الحديدي لسور البرج، ما منحه ثوانٍ معدودة للتفكير في قرار، والتراجع عن إنهاء حياته، إلا أن الطالب تمكن من تخليص ثيابه من الحديد البارز، ليهوي من ارتفاع البرج جثة هامدة، مشيرة إلى أنه الطالب ربما يكون تعرّض لأزمة عاطفية أو صدمة عصبية، دفعته لإنهاء حياته.

وشددت دويدار على ضرورة إذاعة موسيقى كلاسيكية هادئة؛ لتحسين الحالة المزاجية لرواد مترو الأنفاق، مايمنع تسرب الأفكار السوداوية إليهم ومن بينها الانتحار.

وشهد برج القاهرة حادث مآساوي، أول أمس السبت، حينما أقدم طالب بكلية الهندسية، على الانتحار قفزًا من أعلى البرج؛ ليسقط جثة هامدة.

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