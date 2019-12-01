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سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:29 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
ال
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أثار صالح جمعة لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي الجدل بسبب اختفائه في الفترة الماضية وخروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

 

سر اختفاء صالح جمعة ومصيره مع الأهلي 


وخرج صالح جمعة من حسابات المدير الفني للفريق الأحمر في المباريات الماضية بسبب زيادة وزنه وتحفظ فايلر على مستواه الفني في التدريبات الجماعية.

 

وكشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي أن غياب صالح جمعة عن الصورة في النادي الأحمر يرجع بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في تدريبات القلعة الحمراء.

 

وقال المصدر إن صالح جمعة يعاني من إصابة في العضلة الضامة لذلك خرج من حسابات المدير الفني للفريق الأحمر رينيه فايلر في مباريات الدوري الممتاز في الفترة الماضية.

 

وتابع :"صالح جمعة مصاب في العضلة الضامة ويحاول الجهاز الفني تجهيزه للاستفادة منه في المباريات القادمة خاصة اللقاءات الحاسمة".

 

وأوضح أن صالح جمعة لاعب مهم للمدير الفني فايلر في الفترة القادمة، مشيراً أن الأخير لن يرحل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

 

وأشار إلى بقاء صالح جمعة مع الفريق تمهيداً للاستفادة منه فنياً مع الأهلي وفقاً لرؤية فايلر.

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صالح جمعة سبب زيادة الوزن رياضة العضلة الضامة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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