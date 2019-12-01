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المصري يفوز على بطل موريتانيا في إفتتاح مشواره في دور المجموعات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباراة النادي المصري ونادي نواذيبو الموريتاني والتى أقيمت اليوم على ملعب شيخا ولد بيديا، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لحساب المجموعة الأولي، بفوز المصري بثلاث أهداف مقابل هدفين.


وتقدم النادي المصري عن طريق اللاعب أوستن أموتو فى الدقيقة 20 من زمن الشوط الاول، ثم سجل الفريق الموريتاني صاحب الأرض هدفين عن طريق باجيلي و ويلي فى الدقائق 46 و55 ثم تعادل المصري عن طريق أوستن أموتو فى الدقيقة 63 وفى الدقيقة الأخيرة قام الظهير الايمن للمصري ولاعب المنتخب الأولمبي المصري كريم العراقي بتسجيل هدف الفوز وهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط الاولى للفريق فى المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.


ترتيب المجموعة الأولى بعد مباراة المصري ونواذيبو

بيراميدز 3 نقاط

المصري 3 نقاط

نواذيبو الموريتاني بلا نقاط

إينوجو رينجرز النيجيري بلا نقاط
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