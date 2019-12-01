Advertisements
Advertisements
Advertisements

6 مباريات مرتقبة لباريس سان جيرمان في ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:15 م
Advertisements
باريس سلن جيرمان
باريس سلن جيرمان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
يتطلع عشاق الدوري الفرنسي لمشاهدة مباريات باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي في شهر ديسمبر، حيث يتطلع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في البطولة في المواسم الماضية.

يحتل باريس سان جيرمان حاليًا المركز الأول في جدول الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 11 مباراة وخسر 3 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة. سجل باريس سان جيرمان 30 هدف في الدوري هذا الموسم حتى الآن ومني مرماه ب 8 أهداف.

يعتبر الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من أبرز نجوم الفريق. كما أنه هناك صراع بين كبار أندية أوروبا على هذين النجمين، حيث كان يتنافس كلا من ريال مدريد وغريمه برشلونة للفوز بخدمات البرازيلي نيمار في الصيف الماضي؛ كما تشير العديد من التقارير إلى اقتراب رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.
يقود الألماني توماس توخيل باريس سان جيرمان بالقائمة التالية :-

حراسة المرمى : أريولا وبولكا
خط الدفاع : تياجو سيلفا وكيمبمبي وكيرير وماركينوس ومونيير وخوان برنات وكورزاوا وديالو وباكر وداجبا ونوسوكي وزاجري وكواسي
خط الوسط : فيراتي وبارديس وانخل دي ماريا وبابلو سارابيا وجيويو وأندير هيريرا ودراكسلر
خط الهجوم : كيليان مبابي وكافاني ونيمار دا سيلفا وخيسي وتشوبو موتينج
ويرصد الفجر الرياضي مباريات باريس سان جيرمان في شهر ديسمبر ..

* الدوري الفرنسي :
- الأحد 1 ديسمبر 2019 : موناكو وباريس سان جيرمان (تم تأجيله لسوء الأحوال الجوية)
- الأربعاء 4 ديسمبر 2019 : باريس سان جيرمان ونانت الساعة العاشرة مساءً
- السبت 7 ديسمبر 2019 : مونبيليه وباريس سان جيرمان الساعة السادسة والنصف مساءً
- الأحد 15 ديسمبر 2019 : سانت إتيان وباريس سان جيرمان الساعة العاشرة مساءً
- السبت 21 ديسمبر 2019 : باريس سان جيرمان وأميان الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

* دوري أبطال أوروبا :
يقع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة كلا من ريال مدريد وكلوب بروج وجالاطا سراي. يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في المجموعة برصيد 13 نقطة.
- الأربعاء 11 ديسمبر 2019 : باريس سان جيرمان وجالاطا سراي التركي الساعة العاشرة مساء

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباريات باريس سان جيمران رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ 36 دقيقة

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

منذ ساعة و 22 دقيقة

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من ساعتين

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ يوم

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعة و 26 دقيقة

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

09:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

10:19 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status