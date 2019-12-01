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أخبار برشلونة اليوم.. صدمة جديدة داخل الكامب نو ومنبوذ فالفيردي يقترب من الرحيل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:10 م
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اخبار برشلونة اليوم
اخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 1 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لملاقاة فريق أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 1 - 12 - 2019 :-

 

- مانشستر يونايتد يغازل نجم برشلونة

 

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكشفت تقارير صحفية عن أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم لاعب الوسط التشيلي في يناير لدعم صفوفه في ظل الإصابات التي يتعرض لها الفرنسي بول بوجبا.

 

- ميسي يتحدى فيليكس

 

تجمع مواجهة قوية بين فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وتشهد هذه الموقعة مواجهة مثيرة بين جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد وليونيل ميسي نجم برشلونة في قيادة كل فريق نحو تحقيق الفوز.

 

- الكلاسيكو في مهب الريح مجدداً

 

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مباراة "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد المقررة يوم 18 ديسمبر الجاري باتت مهددة مجدداً بالتأجيل لموعد آخر، وكان الكلاسيكو مقرراً يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الأزمات الساسية أودت إلي تأجيل المباراة.

 

- هل تكون مباراة أتلتيكو مدريد هي الأخيرة لفالفيردي؟

 

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفاً على نظيره أتليتيكو مدريد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، ورغم الفوز على دورتموند وتأهل الفريق لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على بوروسيا دورتموند، إلا أن مستقبل فالفيردي مهدداً في ملعب كامب نو.

 

- صدمة قوية لبرشلونة بشأن بديل سواريز

 

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع مارتينيز في يناير القادم ليكون البديل المناسب للأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق، ولكن نادي إنتر ميلان يرفض نهائيا رحيل لوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق.

 

- ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

 

ذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن ميسي يرى ضرورة تحرك إدارة البلوجرانا للتعاقد مع ظهير أيمن جديد في ظل عدم اقتناعه بالأسماء الحالية داخل الفريق الكتالوني، وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي طلب من إدارة البارسا التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني.

 

- ريال مدريد يضغط على برشلونة

 

ضغط فريق ريال مدريد على نظيره فريق برشلونة بعد الفوز على فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، حيث خطف الريال صدارة الليجا من البارسا قبل مباراته الأخير ضد اتليتكو مدريد مساء غدا السبت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

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