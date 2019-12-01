قيس سعيّد ويوسف الشاهد يزوران المستشفيات إثر حادثة "عين دراهم"

تحوّل كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد مساء اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، إلى المستشفى الجهوي بباجة حيث وقفا على تطورات الحالة الصحية لعدد من المصابين، وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاحاطة بهم وتوفير افضل الظروف لعلاجهم.





وإثر ذلك، أدّى سعيّد والشاهد زيارة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لمعاينة تطورات الأوضاع، على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت بمنطقة عين السنوسي بعمدون.





ومن ثمّ توجّه الموكب الرئاسي إلى مستشفى شارل نيكول، حيث تحادث رئيسا الدولة والحكومة مع الإطار الطبي المشرف على التدخلات العاجلة على المصابين، والذي قدم لهما فكرة عن حالتهم الصحية.



