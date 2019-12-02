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بشرى سارة لمرضى فيروس سي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن العلاج الجديد لفيروس سي "فوسي في"، يقضي على الأنزيمات الثلاثية المسببة لفيروس سي.

وأوضح "الشاذلي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن العلاج عبارة عن قرص مدمج لثلاث عقارات مختلفة تعمل على علاج انتكاسة المرض؛ حيث يعمل على منع إنتشار الانزيمات، وهو عبارة عن عقار خليط بين عقار سوفالدي مع دواء فيلبا ومادة فيكسال بريفير تعمل على أنزيمات الكبد في قرص واحد وبالتالي تمنع تكاثر الفيروس بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الدواء الجديد في الولايات المتحدة الامركية، وسعره 28 ألف دولار هناك، لكن شركة وطنية أخذت توكيل الدواء من الولايات المتحدة بسعر 250 دولار بما يعادل 4500 جنيه ونصف، لافتًا إلى أنه لايوجد تكلفة في النهاية على المريض.
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