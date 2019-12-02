عن سوء خدمة الإنترنت.. وزير الاتصالات لـ المصريين: "غيروا الراوتر"



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه إذا كان "الراوتر" المستخدم قديم، فهذا سيؤدي إلى بطء خدمة الإنترنت، ولهذا اطلقت شركات مثل المصرية الاتصالات حملة "غير الراوتر بخمس جنيهات".



ووجه وزير الاتصالات نصيحة إلى المواطنين الذين يشتكون من سوء خدمة الإنترنت: "غيروا الراوتر إلى نوع في دي إس إل لتستمتعوا بخدمة إنترنت أفضل، وسرعة أعلى"، لافتا إلى أنهم يعملون على رفع كفاءة الكبائن الموجودة في الشوارع.



ونوه بأنهم يقومون حاليا بتحديث كل التطبيقات التي من خلالها يخدمون كل العملاء الذين يتلقوا خدمة الإنترنت، وهو ما ينتج عن فترة من عدم استقرار التشغيل، وستنتهي تلك الفترة يناير المقبل.



عقب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على شكاوى المواطنين من سوء سرعة الإنترنت، وانقطاع الخدمة بدون سبب، موضحًا أن هناك 3 أسباب لمشاكل الإنترنت.