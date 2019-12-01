مصرع طفل بطلق ناري مجهول المصدر في قنا.. والأمن يبحث عن الفاعل

لقى طفل مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر إصابته بطلق ناري مجهول المصدر، بقرية البحري قامولا، التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.



تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد بمصرع، أحمد عبدالنبي عبدالحكيم، 13 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري بقرية البحري قامولا بنقادة، جنوبي قنا، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة ومن مرتكبها.



وقال مصدر أمني أنه وصل لمستشفى طوخ طفل مصاب بطلق ناري، ثم توفي بعد دخوله المستشفى جاري عمل التحريات مع عائلته لكشف غموض الواقعة.