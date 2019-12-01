إيمان عبدالغني تطلب رأي متابعيها في إطلالاتها ببرنامج ذا فويس

قامت المُطربة إيمان عبد الغني بسؤال مُحبيها عن أجمل الإطلالات التي تألقت بها خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حيث نشرت إيمان صورتين لها، أثناء غنائها على مسرح "ذا فويس"، ظهرت في إحدي الصور وهي مُرتدية فستان أحمر اللون، والصورة الأخري بدت فيها وهي مُرتدية فستان باللون الذهبي.





وعلقت إيمان على الصورة قائلة: "رأيكم ايييييييييييه، ايه أكتر فستان عجبكم الأحمر Vs الجولد، إيمان عبد الغني فريق أحلام، mbcthevoice"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.









وفى سياق آخر ، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.





ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.





تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.





وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.





والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.