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الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:05 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام من أجل الاتفاق على عودته من جديد في الموسم المقبل عقب التألق مع المنتخب الأوليمبي.

وساهم أحمد رمضان بيكهام في تتويج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في مصر ، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويحاول الأهلي استعادة جهود أحمد رمضان بيكهام ناشئ الفريق السابق ولاعب وادي دجلة الحالي بعد نهاية الموسم الجاري.

ورحل أحمد بيكهام عن الأهلي لصفوف وادى دجلة ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام والذي يقدم مستويات جيدة منذ رحيله عن الأهلي.

ويحق للنادي الأهلي استعادة بيكهام بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي نادٍ آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذي وقع عليه ناديا الأهلي ودجلة، إلا أن اللاعب رفض التوقيع عليه لتدخل الإدارة الحمراء في الوقت الحالي في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بتفعيل البند تمهيداً لعودته من جديد للقلعة الحمراء.

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الكلمات المفتاحية

رياضة بيكهام الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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