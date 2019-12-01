Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بكيت عليه من قلبي".. سارة الشامي تتألم على انتحار طالب برج القاهرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:05 م
Advertisements
سارة الشامي وطالب برج القاهرة
سارة الشامي وطالب برج القاهرة
لمياء علي
Advertisements
علقت الفنانة سارة الشامي، على قصة طالب كلية هندسة حلوان، الذي انتحر وألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، وعبرت عن حزنها الشديد عليه.

وغردت سارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصيرة "تويتر" قائلة: "‏ڤيديو الولد اللي نط من البرج من أصعب الحاجات اللي شفتها في حياتي، عيّط عليه من قلبي بجد.

وأضافت: ياريت اللي يشوف التويت دي يدعيله بالرحمة و يقراله الفاتحة و ياريت نهتم باللي حوالينا و نسأل عليهم، ربنا يهوّن علي كل واحد عنده مشاكل.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو قصير للشاب طالب هندسة حلوان، لحظة انتحاره وسط الجميع من أعلى برج القاهرة وقبيل سقوطه حاول صديقه أن يمسك بيده وينقذه إلا أنه صمم وألقى بنفسه.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن والألم الشديد لما تعرض له هذا الشاب من مشاكل في حياته دفعته للانتحار وانهاء حياته بهذا الشكل الأليم وهو مازال في ريعان شبابه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طالب هندسة حلوان طالب هندسة المنتحر سارة الشامي برج القاهرة الإنتحار

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ يوم

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعة و 27 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

منذ ساعة و 23 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 5 ساعات

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ 37 دقيقة

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

استشاري نفسي يكشف سر انتحار فتاة على قضبان مترو الأنفاق

انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الغربية

بعد حادث نيوزيلندا.. برلمانية تطالب بحظر الألعاب التي تدعو إلى القتل

حفظ التحقيقات في انتحار طالب بكمية من الأقراص المهدئة بحلوان

عاجل.. انتحار طالب بكلية الهندسة من أعلى برج القاهرة

النيابة تعاين جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

09:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

10:19 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status