"بكيت عليه من قلبي".. سارة الشامي تتألم على انتحار طالب برج القاهرة

علقت الفنانة سارة الشامي، على قصة طالب كلية هندسة حلوان، الذي انتحر وألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، وعبرت عن حزنها الشديد عليه.



وغردت سارة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصيرة "تويتر" قائلة: "‏ڤيديو الولد اللي نط من البرج من أصعب الحاجات اللي شفتها في حياتي، عيّط عليه من قلبي بجد.



وأضافت: ياريت اللي يشوف التويت دي يدعيله بالرحمة و يقراله الفاتحة و ياريت نهتم باللي حوالينا و نسأل عليهم، ربنا يهوّن علي كل واحد عنده مشاكل.



جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو قصير للشاب طالب هندسة حلوان، لحظة انتحاره وسط الجميع من أعلى برج القاهرة وقبيل سقوطه حاول صديقه أن يمسك بيده وينقذه إلا أنه صمم وألقى بنفسه.



وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن والألم الشديد لما تعرض له هذا الشاب من مشاكل في حياته دفعته للانتحار وانهاء حياته بهذا الشكل الأليم وهو مازال في ريعان شبابه.

