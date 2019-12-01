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أخبار النادي الأهلي الأحد 1 ديسمبر: تأجيل حسم الصفقة الكبري.. واشتعال المعركة مع الزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها تجاه إدارة النادي لتأجيل حسم صفقة من العيار الثقيل للفريق الأحمر في الفترة الحالية، بالإضافة لتفاصيل شكوي النادي ضد التحكيم للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعرض الفجر الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2019:

1- مفاجأة تُعطل صفقة الأهلي الكبري

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تأجيل صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي إلى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار الأهلي بتأجيل صفقة محمود كهربا بسبب العقوبات المنتظر توقيعها على اللاعب في قضية نادي الزمالك ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتحمل إيقافه بجانب الغرامة المالية، بالإضافة إلى دخول اللاعب في صدام مع إدارة أفيس البرتغالي ووجود اتجاه قوي بشكوى اللاعب للفيفا.

ويعتزم مسؤولو نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، التقدم بشكوى ضد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، بسبب تجاوزه فترة غيابه المدة المسموح بها بعد استدعائه لمنتخب مصر.

وكان النادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع محمود كهربا بالتوقيع للنادي الأحمر لمدة 4 مواسم مقبلة بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم 1 / 12 / 2019

2- 4 طلبات للأهلي في شكواه للإتحاد الإفريقي ضد التحكيم

تقدم مجلس إدارة الأهلي اليوم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الـ كاف، خاصة ماجرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.

وحدد الأهلي 4 مطالب في شكواه للاتحاد الإفريقي، بدأها بضرورة تطبيق تقنية "VAR" في مختلف مراحل البطولات الافريقية ابتداءً من الموسم الحالي ، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.. وطلب عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

ثالث طلبات الأهلي كانت ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي.. اما الطلب الرابع للأهلي، فتمثل في ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.



3- الأهلي يطلب زيادة أعداد الجماهير لـ 30 ألف مشجع أمام الهلال:

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من الجهات الأمنية المختصة للسماح بزيادة عدد جماهير الفريق الحاضرة، خلال مباراة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

وخاطب مسؤولو القلعة الحمراء، الجهات الأمنية وطلب زيادة عدد الحضور إلى 30 ألف متفرج بالمباراة التي ستُقام على ملعب السلام بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري الأبطال، بدلا من 10 آلاف مشجع والتي حددها الأمن في وقت سابق.

4- مدافع دجلة يُشعل الصراع بين القطبين

يتنافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادي دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم.

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع وادي دجلة لضم "بيكهام" في الصيف المقبل، حيث عرض 15 مليون جنيه لضم اللاعب، بينما عرض الزمالك 30 مليون جنيه لخطف لاعب دجلة من المارد الأحمر.

وتألق أحمد بيكهام في الفترة الماضية مع المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا وحصد اللقب لأول مرة والتأهل رفقة كتيبة شوقي غريب لأولمبياد طوكيو 2020.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد

5- شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي:

ثارت حالة الجدل لاستمرار الجيبوتي واباري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تونس رغم انتهاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي بهزيمة القلعة الحمراء في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك رغم ما يقال عن أن الجامعة التونسية تتحلم بعض رواتب حكام الكاف.

ويأتي ذلك وسط حالة من الاتهامات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأندية التونسية بدليل ما حدث في مباراة الترجي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي وتعطل تقنية الفار وسبقه لقاؤه مع الأهلي في البطولة التي كانت قبلها بعدم استخدام الفار من الأساس.

6- شريف إكرامي يعود للمشاركة مع الأهلي أمام بني سويف:

استقر فايلر مدرب الأهلي على الدفع باللاعب شريف إكرامي، في حراسة مرمى الفريق أمام بني سويف، في المباراة المقرر لها ضمن منافسات دور الـ3٢ مسابقة كأس مصر والتي ستُقام بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.

ويأتي تفكير فايلر في الدفع بإكرامي، لرغبته في إراحة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأساسي، قبل مواجهة الهلال السوداني بجانب الإطمئنان على مستوى إكرامي، بالمباريات.

ويستعد الفريق للدخول في معسكر مغلق غدا الإثنين استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.
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