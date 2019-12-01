"اللهم أبعد اليأس والإستسلام ".. نجل محمودعبد العزيز يطلب الدعاء له







نشر المنتج محمد محمود عبدالعزيز، صورة له اليوم على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، يظهر بها جالسًا علي كرسي واضعا يده علي وجهه، ويبدو علي ملامحه التعب.





وعلق المنتج علي صورتة قائلا: " تعب الأنتظار أهون من تعب الإستسلام، اللهم ابعد اليأس و الإستسلام، واجعلنا من الصابرين المنتصرين بقوتك وقدرتك يارب العالمين أن شاء الله" وأستكمل تعليقه قائلا: " اسألكم الدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".





وعبر المتابعون عبر تعليقاتهم، بالدعاء للفنان محمود عبد العزيز، ومنهم قائلين: " وحشتنا يا نجم ربنا معاك ويبارك لك في كل خطوة، الله يرحم الساحر محمود عبد العزيز" وقال أحد المتابعين: " ربنا يرحم والدك ابو هيبه كان جبل حلال ربنا يغفر ليه".





ويذكر أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، توفي عن عمر يناهز ال٧٠ سنة بعد صراعه مع المرض، ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه، بلغ عدد أفلامه ٨٤ فيلما قام فيها بدرو البطولة، بينما أخرج فيلما واحدًا " البنت الحلوة الكدابة"، أخر أعماله الفنية كانت مسلسل "رأس الغول" في ٢٠١٦ وفيلم أبراهيم الأبيض عام ٢٠٠٩.