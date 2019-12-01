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حقيقة تسبب وسائل منع الحمل في الإصابة بالضغط أو السرطان

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:01 م
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وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، إن الفترة الأخيرة شهدت تناقص حبوب منع الحمل دون معرفة سبب هذا الأمر، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتوفير وسائل منع الحمل بصفة مستمرة، خاصة أن توفرها بمثابة أمن قومي مثلها مثل الخبز.

وتابع "الشنوفي"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on "، مساء الأحد، أن هناك بعض الشائعات التي تتحدث على أن وسائل منع الحمل تؤدي إلى الإصابة بالضغط أو السرطان أو بعض الأمراض، وهذا أمر غير صحيح تمامًا.

ولفت إلى أن وسائل منع الحمل لديها أعراض جانبية معينة، وليس لها أضرار بالمعنى المتعارف عليه، مشيرًا إلى أن أعرض حبوب منع الحمل قد تتمثل في عدم الشعور بالتقلصات التي تأتي قبل فترة الحيض أو قلة فترة الحيض، وهذا الأمر يرحب به من قبل السيدات.
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الكلمات المفتاحية

حبوب منع الحمل الضغط السرطان التقلصات أمراض النساء

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