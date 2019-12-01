Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة بالقسم الثالث

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements


أختتمت مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة والتى تضم اندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بدورى القسم الثالث وشهدت حفاظ الواسطى على تصدره لجدول البطولة رغم تعادله أمام أطسا وشهدت مباراة الفريق العديد من المشاحنات عقب انتهاء اللقاء .

وتعادل الفريق الكروى الاول بنادى الواسطى الرياضى أمام مضيفه اطسا الرياضى بنتيجة 1/1 واحرز هدف الواسطى لاعبه طه محمدين .

وبدأ الواسطى المباراة بتشكيل مكون من أحمد علي حجاج وأحمد حمدي علي وأحمد محمد عبدالحافظ وطه محمدين محمد وعمر محمد عبد الخالق و عبدالستار عبدالنبي وسمير محمد ومحمد عصام محمد وطارق جمال وسعد نادي وعبدالعظيم عيد .

وخلال المباراة أجرى احمد الجيوشي المدير الفنى للواسطى تغييراته بنزول كلا من ادهم فتحي ونادى احمد ومحمود طه بدلا من سمير محمد و عبدالعظيم عيد عنتر ومحمد عصام محمد .

فيما تعادل مطرطارس أمام نظيره سنورس إيجابيا 1/1.

فيما كان نجح الفريق الكروى بطامية فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على مضيفه ناصر بنى سويف بالمباراة التى اقيمت عصر اليوم على ملعب مركز شباب ناصر بنى سويف .

أدى لاعبوا فريق طامية مباراة قوية وحماسية وإستطاع اللاعب احمد أسامة أحراز الهدف الأول فى الدقيقة 12 من الشوط الأول وأحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 8 من الشوط الثانى .

وبهذهِ النتيجة يحصل فريق طامية على ثلاث نقاط جديدة ليصبح لديه 9 نقاط ويصعد إلى منتصف جدول المجموعة ويعود معه حلم الصعود مرة اخرى .

فيما نجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز مهم بنتيجة 1/2 على شقيقه ببا الرياضى بملعبه نجح فى احراز الثنائية محمد اللاهونى ومحمد سمير .

فيما تعادل ابو كسأة خارج الديار أمام رأس غارب سلبيا وبذات النتيجة تعادل إبشواى مع ساحة الفيوم .


ترتيب المجموعة الرابعة

1- الواسطى 17 نقطة

2 – مطرطارس 13 نقطة

3 – مركز شباب الفيوم 11 نقاط

4- راس غارب 10 نقاط

5 – سمسطا 10 نقاط

6 - اطسا 10 نقاط

7 – عاملين غارب 9 نقاط

8– شباب طامية 9 نقاط

9 – سنورس 9 نقاط

10 – ابو كسأة 8 نقاط

11 – ابشواى 7 نقاط

12 – ناصر بنى سويف 6 نقاط

13 – ببا 5 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ أقل من ساعتين

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

منذ ساعة و 10 دقيقة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ستار Match TIME» مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر Barcelona SP

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

منذ أقل من ساعتين

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعة و 28 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ يوم

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت لايف» NOW Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحاول إقناع الموهبة الكبرى بتفعيل بند العودة في الموسم الجديد

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

09:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

10:19 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status