حصاد الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة بالقسم الثالث





أختتمت مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة والتى تضم اندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بدورى القسم الثالث وشهدت حفاظ الواسطى على تصدره لجدول البطولة رغم تعادله أمام أطسا وشهدت مباراة الفريق العديد من المشاحنات عقب انتهاء اللقاء .



وتعادل الفريق الكروى الاول بنادى الواسطى الرياضى أمام مضيفه اطسا الرياضى بنتيجة 1/1 واحرز هدف الواسطى لاعبه طه محمدين .



وبدأ الواسطى المباراة بتشكيل مكون من أحمد علي حجاج وأحمد حمدي علي وأحمد محمد عبدالحافظ وطه محمدين محمد وعمر محمد عبد الخالق و عبدالستار عبدالنبي وسمير محمد ومحمد عصام محمد وطارق جمال وسعد نادي وعبدالعظيم عيد .



وخلال المباراة أجرى احمد الجيوشي المدير الفنى للواسطى تغييراته بنزول كلا من ادهم فتحي ونادى احمد ومحمود طه بدلا من سمير محمد و عبدالعظيم عيد عنتر ومحمد عصام محمد .



فيما تعادل مطرطارس أمام نظيره سنورس إيجابيا 1/1.



فيما كان نجح الفريق الكروى بطامية فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على مضيفه ناصر بنى سويف بالمباراة التى اقيمت عصر اليوم على ملعب مركز شباب ناصر بنى سويف .



أدى لاعبوا فريق طامية مباراة قوية وحماسية وإستطاع اللاعب احمد أسامة أحراز الهدف الأول فى الدقيقة 12 من الشوط الأول وأحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 8 من الشوط الثانى .



وبهذهِ النتيجة يحصل فريق طامية على ثلاث نقاط جديدة ليصبح لديه 9 نقاط ويصعد إلى منتصف جدول المجموعة ويعود معه حلم الصعود مرة اخرى .



فيما نجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز مهم بنتيجة 1/2 على شقيقه ببا الرياضى بملعبه نجح فى احراز الثنائية محمد اللاهونى ومحمد سمير .



فيما تعادل ابو كسأة خارج الديار أمام رأس غارب سلبيا وبذات النتيجة تعادل إبشواى مع ساحة الفيوم .





ترتيب المجموعة الرابعة



1- الواسطى 17 نقطة



2 – مطرطارس 13 نقطة



3 – مركز شباب الفيوم 11 نقاط



4- راس غارب 10 نقاط



5 – سمسطا 10 نقاط



6 - اطسا 10 نقاط



7 – عاملين غارب 9 نقاط



8– شباب طامية 9 نقاط



9 – سنورس 9 نقاط



10 – ابو كسأة 8 نقاط



11 – ابشواى 7 نقاط



12 – ناصر بنى سويف 6 نقاط



13 – ببا 5 نقاط