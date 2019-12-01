الغنوشي يتحوّل إلى مستشفى شارل نيكول لزيارة جرحى فاجعة عمدون

عاد السيد راشد الخريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019 بالقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، عددا من مصابي فاجعة حادث عمدون وجرحاها الذين تم نقلهم إلى العاصمة لتلقي العلاج.





واطمأن الغنوشي على حالة المصابين وتلقيهم العلاج اللازم من قبل الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى، مشددا على ضرورة الاحاطة بعائلاتهم من خلال توفير الارشادات الضرورية ومواساتهم وتخفيف مصابهم، كما استمع بالمناسبة إلى مشاغل العاملين بالمستشفى.





وطمأن رئيس المجلس قبل مغادرته، عائلات المصابين الملتاعين وهدأ من روعهم مؤكدا متابعته لتلقي أبنائهم العلاج والرعاية الضرورية، مشدّدا على ضرورة فتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات في الحادث.



كما تحدّث الغنوشي مع عدد من المسؤولين والإطارات الطبية بالمستشفى، الذين أكّدوا وضع وحدة للتكفل النفسي بعائلات الضحايا والإحاطة بهم، مشيرا إلى أنّ الجرحى يلقون عناية فائقة على مختلف المستويات، بدء من وزيرة الصحة مرورا بمختلف الإطارات الطبية بالمستشفى.

وعبّر راشد الخريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، عن تضامنه مع عائلات الضحايا متمنّيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا تضامن التونسيين مع العائلات المنكوبة.





ويذكر بأن كل من والي تونس الشاذلي بوعلاق والمديرة العامة للمستشفى سعاد مباركي سدراوي، وعدد من مستشاري وزارة الصحة، كانوا مع الغنوشي في زيارته للمستشفى.



