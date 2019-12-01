القائمة الكاملة لجوائز مهرجان سينما الموبايل لمواجهة العنف ضد المرأة

أقيم اليوم مساء الأحد فعاليات مهرجان سينما الموبايل، لمواجهة العنف ضد المرأة، بتوزيع الجوائز وعرض أفلام الدورة الثالثة للمهرجان، وذلك في سينما زاوية بوسط البلد.





حيث قالت الدكتورة عزة كامل، مؤسسة مهرجان سينما الموبايل لمواجهة العنف ضد المرأة، في ختام المهرجان، تقدموا أكثر من 40 فيلم للمهرجان، وبعد التصفية رصدوا إلى 20 فيلم .





حيث تضم لجنة التحكيم، الدكتورة غادة محمد سعيد جبارة، عميد المعهد العالي للسينما سابقا، والمخرج المبدع هاني خليفة، والمخرج أحمد عبداللطيف، والدكتور عصام العدوي، وأشرف عبدالمنعم.





وأعلنت عن أسماء الجوائز الفائزة فى المهرجان، وهم لؤى جلال، من الإسكندرية، فيلم "رسالة إلى والدي" بقيمة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.





كما فازت صفاء عاشرى من القاهرة، فيلم "هالة والبنات"، بقيمة مالية قدرها 8 آلاف جنيه، وفاز محمد الأسوانى، من أسوان، عن فيلم "في السكة"، بقيمة قدرها 5 آلاف جنيه، وفاز أيضا ثلاث جوائز تشجيعية قيمتها 3 آلاف جنيه.





وأوضحت مؤسس المهرجان، أن المهرجان سيقام دورته الرابعة العام المقبل بدلا من الانتظار عامين، مشيرة بجهود الجمعيات التي ساهمت في المهرجان.



