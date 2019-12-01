Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستون فيلا يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وليستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بفوز جديد على ايفرتون

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:46 م
Advertisements
ليستر سيتي
ليستر سيتي
أحمد عصام
Advertisements
تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق استون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد :-

وسجل غريليتش هدف فريق أستون فيلا في الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد لليونايتد برأسية رائعة، وتقدم فريق مانشستر بهدف مدافعه السويدي ليندلوف في الشوط الثاني، ولكن رفض مينجز مدافع فريق أستون فيلا خسارة فريقه حيث سجل التعادل في الدقيقة 66 من المباراة.


نتيجة مباراة ليستر سيتي وإيفرتون :-

ونجح فريق ليستر سيتي في تحقيق فوزا صعبا على منافسه فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعد التأخر في النتيجة خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.


أهداف مباراة ليستر سيتي وإيفرتون :-

وسجل ريتشارلسون هدف فريق إيفرتون الوحيد في المباراة بالشوط الأول، بينما تعادل الدولي الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، واحرز ايناتشو هدف ليستر الثاني القاتل في الدقيقة 93 قبل نهاية اللقاء.


ورفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز خلف فريق ليفربول والذي يحتل صدارة البطولة برصيد 40 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد المبارايات مبارايات الدوري الانجليزي اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الجولة الرابعة عشر

أخبار تهمك

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعتين

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ ساعة و 23 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

منذ أقل من ساعة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ حوالي 4 ساعات

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعة

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ يوم

"يلا شوت الجديد" II7SRY مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY ليفربول MATCH Barcelona

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

بمشاركة تريرزيجيه والمحمدي.. أرسنال يقلب النتيجة على أستون فيلا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام اليونايتد

بورنموث يتعادل مع واتفورد.. وبرايتون يخطف الفوز من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد تعادل مانشستر يونايتد وشيفيلد

أستون فيلا ضد نيوكاسل.. صراع الهروب من القاع في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

10:19 م

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status