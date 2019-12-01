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يلا شووت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش برشلونة الي
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:48 م
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«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة Live KORA لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة ، في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم ، علي ملعب " واندا ميتروبوليتانو "، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019/2020.
«يلا شوت لايف» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة Live KORA لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona
بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في بطولة الدوري الإٍسباني الممتاز،يسعي الفريقين في تحقيق الانتصار لأسباب مختلفة ، برشلونة يسعي للفوز والانفراد بالصدراة واسعاد جماهيره ، بينما يحاول أتلتيكو التغلب علي البرسا واعتلاء صدارة الترتيب ويبلغ الفارق بينهم 3 نقاط فقط.
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