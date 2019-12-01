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"الأحوال المدنية" تكشف عن مدى إمكانية السماح للمرأة بالزينة عند التقاط صورة البطاقة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن مدى إمكانية السماح للمرأة بالزينة عند التقاط صورة بطاقة الهوية، وجاء ذلك عبر حسابها بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، ردًّا على أحد العملاء؛ حيث قالت: إن "هناك شروطًا للصورة لديها، منها أن تكون ذات خلفية بيضاء، وبدون نظارات أو عدسات، مع تغطية شعر الرأس".

وومن ضمن الشروط "ضرورة أن تكون الصورة حديثة وملونة، ويسمح بزينة خفيفة".

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أشارت إلى 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية، وهي أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات، التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

وكذلك لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوهما، ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبدالرسول، وعبداللات ونحوهما.

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية
هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وإحصاء النفوس، وتزويد المواطنين بما يثبت تابعيتهم، وبدأت المملكة العربية السعودية، في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في تسجيل وإحصاء النفوس، وتزويد المواطنين بما يفيد إثبات تابعيتهم، فقد كانت البداية الأولى في عام 1343هـ، وتم إسناد المهمة للمديرية العامة للشرطة بمكة المكرمة، التي كانت تتولى جميع مسؤوليات الأمن بما في ذلك أعمال الأحوال المدنية.

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الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية البطاقة الأحوال المدنية

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