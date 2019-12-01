Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بدون تقطيع H

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الآن على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت على beIN CONNECT.
(24) - كاد المكسيكي هيكتور هيريرا أن يخدع دفاع برشلونة وحارسه تير شتيغن بتسديدة مرت قريبة من المرمى.

(20) - المدافع هيرموسو يجد نفسه خالياً من الرقابة منفرداً بتير شتيغن الذي قام بتصدي الموسم وأبعد الكرة عن مرماه.

- بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة بدا برشلونة عاجزاً على بناء الهجمة أو الاحتفاظ بالكرة، فيما كان أتلتيكو أكثر اصراراً على زيارة شباك شتيغن.

(7) - فيتولو يتسلّل على الجهة اليسرى لدفاع برشلونة ويلعب عرضية زاحفة اصطدمت بجونيور فيربو ثم أبعدها القائم حارماً أتلتيكو من هدف التقدم.

- النادي الكتالوني يبحث عن تحقيق 3 نقاط ثمينة تعيده إلى مشاركة الصدارة مع غريمه ريال مدريد، فيما يتطلع اتلتيكو إلى تحقيق الفوز للباقء قريباً من المقدمة.


Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

منذ أقل من ساعتين

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

كورة لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 2-12-2019

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

منذ ساعة

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول رد من مباحث الآداب على فيديو جوهرة الإباحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ يوم

يوتيوب beIN Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة برشلونة ا

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر Barc

منذ ساعة

«كورة اون لاين MASRY» مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش المصري يوتيو

منذ حوالي 4 ساعات

فيديو جوهرة الإباحي.. قانوني لـ"الفجر": عقوبتها تصل لـ3 سنين سجن

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة اليون بدون تقطيع مجا

منذ ساعة الا ربع

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

منذ ساعة و 26 دقيقة

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:01 م

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 1-12-2019 في الدوري الاسباني

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

11:38 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «جوووول»

10:19 م

البث مباشر.. «messi» الأسطورة بث مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 1-12-2019 في الدوري الإسباني دون انقطاع

09:54 م

كورة لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS ميسي يسج

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status