وزير الاتصالات: "طيبة 1" يوفر خدمة الإنترنت للمناطق النائية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" يعد خطوة مهمة في مضمار الاتصالات في مصر، حيث يستطيع القمر الصناعي إتاحة خدمة الإنترنت للأماكن النائية التي يتعذر توصيل الخدمة إليها.



وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر ستوفر أيضا خدمة الإنترنت لعدد من الدول الأفريقية، منوهًا بأن القمر المصري ليس منوط به توصيل خدمة الإنترنت في المدن والمناطق المركزية ولكن سيوصل الخدمة للمناطق النائية.



وأضاف وزير الاتصالات، أن المدن والمناطق المركزية توصيل خدمة الإنترنت إليها من خلال الألياف الضوئية، وكابلات الفايبر أو النحاسية سيكون أوفر.

