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ديسمبر الأبطال مع ليفربول.. 9 مباريات في 4 بطولات مختلفة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
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ليفربول
ليفربول
محمد عزام
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جدول مباريات مزدحم في انتظار فريق ليفربول خلال شهر ديسمبر الجاري، فالريدز سيخوض 9 مباريات في 4 بطولات مختلفة خلال 26 يومًا، وذلك فور الإعلان الرسمي عن مواعيد مواجهات كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة بين 11 وحتى 21 ديسمبر، والتي يشارك فيها ليفربول الإنجليزي باعتباره بطل أوروبا بعد تتويجه ببطولة دوري الأبطال.

ينتظر ليفربول، المشاركة في مونديال الأندية، وستضع الفريق الإنجليزي في أزمة حقيقية خلال شهر ديسمبر المقبل، وحتى مطلع عام 2020، حيث سيشارك الريدز في بطولة دوري أبطال أوروبا، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مونديال الأندية بالإضافة إلى جدول مزدحم معتاد خلال شهر ديسمبر في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحرص مدرب الفريق الإنجليزي، يورجن كلوب، الحصول على الألقاب الأوروبية بعدما خطف لقب السوبر الأوروبي من تشيلسي في المباراة التي جمعتهما في أغسطس الماضي، وسبقها التتويج بدوري الأبطال على حساب توتنهام، لذلك يسعى الألماني لوضع بصمته في مونديال الأندية هذا العام، إلى جانب الحفاظ على تصدره لجدول بريميرليج بعدما نجح في توسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي -حامل اللقب الموسمين الماضيين- إلى 11 نقطة.

الدوري الإنجليزي

البداية مع الدوري الإنجليزي، فالريدز سيواجه غريمه إيفرتون على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بريميرليج، يليها صدام آخر مع بورنموث خارج ملعبه، ثم يعود متصدر بريميرليج، لاستضافة واتفورد في مباراة الجولة الـ17، قبل سفره بأيام قليلة إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وعقب العودة من المونديال، سيستأنف الفريق مبارياته المحلية عندما يحل ضيفًا على ليستر سيتي، ثم مواجهة وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد بنهاية الشهر، وتم تأجيل مباراة وست هام يونايتد وليفربول في الجولة الـ18، التي كان مقررًا لها يوم 21 ديسمبر لانشغال الريدز بمنافسات المونديال.

كأس العالم للأندية

يلعب ليفربول مواجهته الأولى في كأس العالم للأندية في الثامن عشر من شهر ديسمبر، وفي حالة تأهله إلى مباراة النهائي أو اللعب على المركز الثالث فسيخوض مباراة أخرى في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أزمة أخرى ستواجه ليفربول بسبب موعد مباراة ربع نهائي البطولة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة بين أستون فيلا وليفربول في السابع عشر من ديسمبر (أي قبل يوم واحد من مباراة ليفربول في نصف نهائي كأس العالم للأندية).

وكان كلوب قد هدد بالانسحاب من استكمال المنافسة بعدما تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على أرسنال بركلات الترجيح، ثم تراجع وأشارت بعض التقارير إلى أن ليفربول سيخوض المباراة بالفريق الثاني لحل الأزمة.

دوري أبطال أوروبا

مباراة حاسمة لحامل لقب دوري الأبطال، فالريدز تعقد موقفه بعض الشئ بعدما تعادل أمام نابولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فليفربول يتصدر حاليًا جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه نابولي 9 نقاط، ثم ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل جينك جدول المجموعة بنقطة واحدة.

الفريق الإنجليزي سيحل ضيفًا على سالزبورج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويحتاج الريدز للفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم تأهله إلى منافسات دور الـ16.

وفيما يلي مواعيد مباريات فريق ليفربول خلال شهر ديسمبر:

4 ديسمبر.. ليفربول X إيفرتون (الجولة الـ15 بريميرليج)

7 ديسمبر.. بورنموث X ليفربول (الجولة الـ16 بريميرليج)

10 ديسمبر.. ريد بول سالزبورج X ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

14 ديسمبر.. ليفربول X واتفورد (الجولة الـ17 بريميرليج)

17 ديسمبر.. أستون فيلا X ليفربول (ربع نهائي كأس رابطة المحترفين)

18 ديسمبر.. نصف نهائي كأس العالم للأندية

21 ديسمبر.. النهائي أو تحديد المركز الثالث كأس العالم للأندية

26 ديسمبر.. ليستر سيتي X ليفربول (الجولة الـ19 بريميرليج)

29 ديسمبر.. ليفربول X وولفرهامبتون (الجولة الـ20 بريميرليج)

قرعة دوري أبطال أوروبا

ويشهد شهر ديسمبر القادم الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا20192‪020‪، كما تشهد هذه الجولة مباريات من العيار الثقيل البعض منها حاسمة والأخرى لرد الثأر والإعتبار.

وتأتي مباريات دوري الأبطال في شهر ديسمبر

مباريات 10ديسمبر يوم الثلاثاء على تمام الساعة 7:55بتوقيت مصر:-

نابولي  vs  جينك  على أرضية ملعب سان باولو.

ريد بول سالزبورج  vs  ليفربول على أرضية ملعب ريد بول سالزبورج.

وعلى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر تشهد لقاء كلاّ من:-

تشيلسي  vs  ليل على أرضية ملعب ستامفورد بيردج.

بوروسيا دورتموند  vs  سلافيا براج  على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك.

أولمبيك ليون  vs  ار بي ليبزيج  على أرضية ملعب الأضواء.

بنفكيا  vs  زينيت على أرضية ملعب أستاد دا لوز.

أياكس أمستردام  vs  فالنسيا على أرضية ملعب أمستردام أرينا.

برشلونة  vs  الإنتر على أرضية ملعب سان سيرو.

أما عن مباريات11 ديسمبر يوم الإربعاء على تمام الساعة7:5‪5 بتوقيت مصر، جاءت نحوى التالي:

شختار vs أتلانتا  على أرضية ملعب ميتاليست.

مانشستر سيتي vs دينامو زغرب على  ملعب أستاد ماكسيمير.

‪وعلى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر تأتى اللقاءات التالية:

يوفينتوس vs بايرن ليفركوزن على أرضية ملعب باي أرينا.

كلوب بروج  vs ريال مدريد على أرضية ملعب أستاد يان بريدل.

أتليتكو مدريد vs لوكوموتيف موسكو على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

باريس سان جيرمان vs غلطه سراي على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

أوليمبياكوس vs النجم الأحمر على أرضية ملعب كارايسكاكيس.

بايرن ميونيخ vs توتنهام على أرضية ملعب أليانز أرينا.

الجدير بالذكر أن الفرق المتأهلة قبل بداية هذه الجولة هي “ريال مدريد، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، توتنهام، مانشستر سيتي، يوفينتوس”.



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