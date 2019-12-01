10 مواجهات في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي

وتلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة على يد ويستهام يونايتد بهدف نظيف وواصل ليفربول تصدره لجدول الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف كما فاز توتنهام على بورنموث وكريستال بالاس على بيرنلي وساوثهامبتون على واتفورد.

وتعادل آرسنال مع نوريتش سيتي في نفس الجولة وتعادل أيضًا وولفرهامبتون مع شيفلد يونايتد ومانشستر يونايتد مع أستون فيلا وفاز ليستر سيتي على إيفرتون. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة الخامسة عشر المقبلة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم .





* الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 :

- كريستال بالاس وبورنموث الساعة التاسعة والنصف مساءً

- بيرنلي ومانشستر سيتي الساعة العاشرة والربع مساءً





* الأربعاء 4 ديسمبر 2019 :

- تشيلسي وأستون فيلا الساعة التاسعة والنصف مساءً

- مانشستر يونايتد وتوتنهام الساعة التاسعة والنصف مساءً

- ساوثهامبتون ونوريتش سيتي الساعة التاسعة والنصف مساءً

- ليستر سيتي وواتفورد الساعة التاسعة والنصف مساءً

- وولفرهامبتون وويستهام يونايتد الساعة التاسعة والنصف مساءً

- ليفربول وإيفرتون الساعة العاشرة والربع مساءً