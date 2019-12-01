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10 مواجهات في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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واصل مانشستر يونايتد تراجعه وسقط في فخ التعادل مع ضيفه أستون فيلا بهدفين لكل منهما مساء اليوم على ملعبه الأولد ترافورد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي. وبدأت منافسات الجولة يوم أمس بمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. 

وتلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة على يد ويستهام يونايتد بهدف نظيف وواصل ليفربول تصدره لجدول الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف كما فاز توتنهام على بورنموث وكريستال بالاس على بيرنلي وساوثهامبتون على واتفورد.

 وتعادل آرسنال مع نوريتش سيتي في نفس الجولة وتعادل أيضًا وولفرهامبتون مع شيفلد يونايتد ومانشستر يونايتد مع أستون فيلا وفاز ليستر سيتي على إيفرتون. ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة الخامسة عشر المقبلة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم .


* الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 :
- كريستال بالاس وبورنموث الساعة التاسعة والنصف مساءً
- بيرنلي ومانشستر سيتي الساعة العاشرة والربع مساءً


* الأربعاء 4 ديسمبر 2019 :
- تشيلسي وأستون فيلا الساعة التاسعة والنصف مساءً
- مانشستر يونايتد وتوتنهام الساعة التاسعة والنصف مساءً
- ساوثهامبتون ونوريتش سيتي الساعة التاسعة والنصف مساءً
- ليستر سيتي وواتفورد الساعة التاسعة والنصف مساءً
- وولفرهامبتون وويستهام يونايتد الساعة التاسعة والنصف مساءً
- ليفربول وإيفرتون الساعة العاشرة والربع مساءً


* الخميس 5 ديسمبر 2019 :
- شيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد الساعة التاسعة والنصف مساءً
- آرسنال وبرايتون الساعة العاشرة والربع مساءً
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مبارايات الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام الدوري الانجليزي الجولة الرابعة عشر الجولة الخامسة عشر

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