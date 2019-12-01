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باحث في الشأن الليبي: اتفاق السراج مع تركيا غير واضح المعالم حتى الآن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:41 م
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الباحث في الشئون الليبية-الدكتور زياد عقل
الباحث في الشئون الليبية-الدكتور زياد عقل
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور زياد عقل، الباحث في الشئون الليبية ودول شمال المتوسط بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الصخيرات لايجعل من حق السراج توقيع اتفاقه مع تركيا؛ لأنه يختلف مع المادة الثامنة من نصوص الاتفاق الذي يمنع تدخل أي طرف أجنبي من تسوية الصراع في ليبيا، وبالتالي يتحول إلى نوع من الانواع للنفوذ السياسي أكثر من محاولة تطبيق الاتفاق.

وأكد الدكتور زياد عقل، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، على أنه لا يحق لحكومة السراج أن توقع الاتفاق بشكل انفرادي حيث أن هناك صلة بين شرعية الشرق والغرب؛ لأنه لم يفعل.

وأشار الباحث في الشئون الليبية، إلى أن الاتفاق يسمح بالمزيد من التدخل التركي لكن شكل هذا التدخل غير واضح المعالم حتى الآن، لكنه مؤكد يسمح بالتواجد التركي في المياه الإقليمية الليبية ويسمح بالتعاون ايضًا في المجال الجوي، لكن إلى الآن بنود هذا الاتفاق مبهمة وتظل مرتبطة بالواقع الاستراتيجي في الداخل الليبي.

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