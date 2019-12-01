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ليل واين يثير جدلا بتغريده له: "لن أذهب للرياض مرة ثانية" .. والسعوديين: "قوانينا ينبغي أن تُحترم"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:35 م
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ليل واين
ليل واين
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أثار المغني الأمريكي ليل واين جدلًا واسعًا بعد نشر تغريدة له عبر موقع "تويتر" قال فيها "لن أعود للرياض أبدا"، مما جعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتكهنون عن السبب وراء هذه التغريدة.

وجاءت تغريدة ليل واين الغريبة عقب مشاركته في حفل فعاليات موسم الدرعية في المملكة العربية السعودية، والتي أُقيمت أمس السبت، بجانب 3 مغنيين في الليلة ذاتها، هما تايجا و فيوتشرز.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ليل واين قائلين له أن قواعد وقوانين السعودية ينبغي أن تحترم من الجميع ولن يسمح أبدا لأحد باستخدام المخدرات فى البلاد.

وأرجع المغردون السبب وراء غضب "ليل واين"، منع المنظمين للمطرب الأمريكي من دخول الحفل بالمواد المخدرة التى كانت في حوزته.

وجاء على موقع موسم الدرعية أن "ليل واين" في عمر الـ12 عام، أطلق واين الذي لقب بـ"نجم ‏روك الراب الأول" مشروعه الأول، ثم واصل مسيرته وأطلق أول ألبوم منفرد له في عام 1999 عندما كان في 17 من عمره، ثم أطلق ‏الجزء الأول من سلسلة ألبومه الأسطوري "ذا كارتر" ‏‎‎ليصدر بعدها 3 ألبومات أخرى من ضمنها ألبوم "ذا كارتر 3" في عام 2008. ‏

و‏يعتبر ليل واين المطرب الأكثر تصنيفاً على لائحة البيلبورد لأفضل 100 أغنية من بين المغنيين الرجال المنفردين، حيث دخلت 138 أغنية له على ‏اللائحة بالإضافة إلى 20 أغنية على لائحة أفضل 10 أغاني (ثالث أكثر ظهور على اللائحة فى التاريخ)".
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الكلمات المفتاحية

موسم الدرعية ليل واين المغني الامريكي ليل واين المخدرات السعودية الرياض Lil Wayne

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