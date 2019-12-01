«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم Kora SPORT

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق أتليتكو مدريد COOL KOORA وأعلن المدير الفنى لفريق برشلونة ارنستو فالفيردى عن قائمة البلوجرانا لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، والتي ستلعب غدا الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى الإسبانى، وضمت القائمة 18 لاعبا YALA LIVE وشهدت غياب الفرنسى عثمان ديمبلى، بداعى الإصابة وسيرجيو بوسكيتش للإيقاف KOORA ONLINE.

كول كورة ضغط فريق ريال مدريد على نظيره فريق برشلونة بعد الفوز على فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم YALA SHOOOT PLUS حيث خطف الريال صدارة الليجا من البارسا قبل مباراته الأخير ضد اتليتكو مدريد مساء غدا السبت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد GOAL KOORA.

يلا كورة حصري قال دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد ضد فريق برشلونة "نعلم بأن الخصم جيد جداً ولديه أسلوب مهم ولاعبون مميزون YALA LIVE ولكن نأمل في تقديم مباراة رائعة ضدهم، وفي مثل هذه المباريات كُل الاحتمالات ممكنه للعب باي اسلوب ولديها فريق أكثر من تنافسي، وأرى فريق برشلونة منافس معقد، وفي المباريات الكبيرة لديه ردود فعل تختلف عن المباريات الصغيرة KOORA ONLINE.

كورة أونلاين ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 28 نقطة بعد فوز فريق ريال مدريد على فريق ديبورتيفو ألافيس مساء أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد حيث أصبح في الصدارة برصيد 31 نقطة، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة KOORA STAR مباراة فريق برشلونة مع فريق أتليتكو مدريد على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.







