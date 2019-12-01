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يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار bein TIME رابط ماتش برشلونة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:58 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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جول كورة شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق برشلونة مع فريق أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني BEIN MATSH وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الناديين من أجل تحقيق الثلاث نقاط واستمراره في المنافسة على لقب الدوري الاسباني لهذا الموسم خاصة بعد فوز ريال مدريد مساء أمس على فريق ديبورتيفو ألافيس KOORA STAR.
يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.
يلا لايف تابع المباراة بين فريق برشلونة وفريق اتلتيكو مدريد عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب بدون تقطيع وعلى بث الأسطورة ALASTORA ويسعى ارنستو فالفيردي لخطف الثلاث نقاط ضد فريق أتليتكو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة للبارسا كالتالي YALA LIVE :-
تيرشتيجن - سيرجو روبرتو - صامويل أومتيتي - بيكيه - فيربو - فرانكي دي يونج - بوسكيتس - ارتورو فيدال - انطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.
كورة أتش دي وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الاسباني عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات KOORA STAR حيث ستذاع المباراة بين فريق برشلونة وفريق أتليتكو مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD ويرغب البارسا في استعادة صدارة الليجا مجددا بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد COOL KOORA.


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