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وادي دجلة يكرّم أبطاله الحاصلين على ميداليات وبطولات بجميع الرياضات المختلفة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كرمت مجموعة أندية وادي دجلة الكابتن وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبي، وذلك بعد حصول منتخب مصر على بطولة إفريقيا تحت ٢٣ سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

كما تم تكريم لاعب منتخب مصر تحت ٢٣ الكابتن أحمد رمضان "بيكهام"، الذي يمثل أندية وادي دجلة وأيضاً اللاعب محمدو مرعي الذي أصيب قبل البطولة مباشرة ولم يتمكن من المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وعبر الكابتن وائل رياض عن سعادته بكونه أحد أفراد عائلة أندية وادي دجلة الرياضية.

كما تحدث عن فترة تواجده بالنادي، التي أضافت له على المستوى الشخصي والمهني.

وقام حسن العروسي رئيس قطاع الرياضة بأندية وادي دجلة، بتسليم درع التكريم للكابتن وائل رياض، الكابتن محمد رمضان، والكابتن محمود مرعي.

وادي دجلة يكرّم أبطاله الحاصلين على ميداليات وبطولات بجميع الرياضات المختلفة
وادي دجلة يكرّم أبطاله الحاصلين على ميداليات وبطولات بجميع الرياضات المختلفة
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